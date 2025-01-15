ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.01.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2024 ГОДА ВЫРОСЛИ НА 9,5%


15:21 15.01.2025

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-ноябре 2024 г. составили 109,5% к уровню января – ноября 2023 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,5%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,8%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,7%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.01.2025
валюта курс
EUR 3.5821
USD 3.4741
RUB 3.3826
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.01.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5935 -0
USD 3.4741 -0.0219
RUB 3.3826 -0.0164
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6220 3.6250
USD 3.4610 3.4680
RUB 3.3720 3.3800
подробнее

Конвертация в банках
на 15.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0430 1.0470
EUR/RUB 107.2000 107.5000
USD/RUB 102.5500 102.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте