Компания А1 стала лидером в категории «Передача данных» по результату итогового рейтинга сетей операторов за 2024 год, составленного государственным предприятием «БелГИЭ».

Кроме того, по совокупности наблюдений портала хваля.бел по параметрам и показателям качества услуг сотовой подвижной электросвязи именно в сети А1 зафиксированы:

самая низкая доля неуспешных вызовов от общего количества вызовов;

самая высокая средняя балльная оценка качества передачи речи;

самая низкая доля неуспешных попыток передачи данных от общего количества попыток передачи данных;

самая низкая доля сеансов с задержкой передачи IP-пакетов;

самый низкий коэффициент потери IP-пакетов;

самая высокая средняя скорость передачи данных;

самая низкая доля неуспешных попыток воспроизведения видео;

самая высокая средняя балльная оценка качества воспроизведения видео;

самое быстрое среднее время загрузки WEB-страницы.

Эти данные получены по результатам оценки качества сотовой подвижной электросвязи по совокупности наблюдений по состоянию на 15.01.2025 г. и могут варьироваться от квартала к кварталу.

Одновременно с этим компания продолжает значительно улучшать качество мобильной связи в своей LTE-сети: благодаря новым мощностям, запущенным в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, емкость и покрытие LTE-сети существенно увеличились в десятках населённых пунктов – от областных и районных центров до агрогородков и деревень.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании А1, нынешнее улучшение уже второе крупное техническое изменение за недавний период. На этот раз А1 качественно расширил связь в более чем 20 регионах Беларуси. Больше других ощутят изменения абоненты, проживающие в Брестской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областях.

Улучшение параметров 4G-сети А1 и запуск более сотни новых сайтов означает более стабильный доступ в высокоскоростной мобильный интернет по технологии LTE, а также работу голосовой связи нового поколения по технологии VoLTE для большего количества пользователей в различных районах.

4G (LTE) в настоящее время является самым современным стандартом сотовой связи из действующих в Беларуси. В результате мероприятий, которые компания предпринимает в партнерстве с инфраструктурным оператором beСloud, А1 имеет самое большое количество сайтов и объединяет более 6000 базовых станций в диапазонах 800, 1800 и 2600 МГц в стандарте 4G, а пользоваться связью четвертого поколения в сети А1 могут 99,8% жителей страны. При этом сеть доступна абонентам компании А1 не только в крупных городах, но и в малонаселённых пунктах, сельской местности, а также вдоль транспортных путей.

Чтобы перейти в 4G и воспользоваться всеми преимуществами качественной связи, нужно:

включить 4G (LTE) в настройках телефонного аппарата. Переход на новый стандарт связи совершенно бесплатный. При выборе такого режима мобильное устройство будет приоритетной сетью выбирать 4G, но при необходимости сможет автоматически временно переключиться в 3G;

включить режим VoLTE в настройках для обеспечения более высокого качества голосовых вызовов;

в случае, если SIM-карта не поддерживает LTE – заменить ее на USIM или eSIM. Сделать это можно совершенно бесплатно в любом магазине А1;

в случае, если телефон не поддерживает LTE – выбрать актуальную модель по фильтру «Поддержка 4G/LTE».

Для проверки готовности вашего устройства и SIM-карты к работе в 4G-сети можно воспользоваться USSD-запросом *181# вызов. Более подробно ознакомиться с зоной покрытия и со средней скоростью 4G-сети А1 можно на официальном сайте А1 по ссылке, а также в приложении «Мой А1». А узнать о возможностях и преимуществах стандарта связи 4G – на специальной странице по ссылке.