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Экономика РБ
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛУЧИЛИ СТОЛИЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
12:23 15.01.2025
В рамках акции «Дай пять добру», проводимой Белорусским фондом мира совместно с ЗАО "Патио", закуплены и переданы в Городскую детскую инфекционную клиническую больницу, Дом ребенка № 1 и Минский городской клинический онкологический центр наркозно-дыхательные аппараты и аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Торжественная передача паспортов на указанное оборудование прошла на базе детской инфекционной больницы.
Благодаря проекту на баланс детской инфекционной больницы передан наркозно-дыхательный аппарат, позволяющий проводить магнитно-резонансную томографию под общей анестезией пациентам с массой тела от 3 килограмм.
Дом ребенка № 1 и Минский онкологический центр получили в пользование новые аппараты искусственной вентиляции лёгких.
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