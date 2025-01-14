В рамках акции «Дай пять добру», проводимой Белорусским фондом мира совместно с ЗАО "Патио", закуплены и переданы в Городскую детскую инфекционную клиническую больницу, Дом ребенка № 1 и Минский городской клинический онкологический центр наркозно-дыхательные аппараты и аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Торжественная передача паспортов на указанное оборудование прошла на базе детской инфекционной больницы.

Благодаря проекту на баланс детской инфекционной больницы передан наркозно-дыхательный аппарат, позволяющий проводить магнитно-резонансную томографию под общей анестезией пациентам с массой тела от 3 килограмм.

Дом ребенка № 1 и Минский онкологический центр получили в пользование новые аппараты искусственной вентиляции лёгких.