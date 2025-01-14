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Экономика РБ
БОЛЕЕ 107 ТЫС. ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ ПОЛЬЗУЮТСЯ УСЛУГАМИ СОЦРАБОТНИКОВ И СИДЕЛОК
12:15 15.01.2025
Более 107 тысяч пожилых людей и инвалидов пользуются услугами социальных работников и сиделок. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
На каждого из более 13 тысяч социальных работников приходится порядка 9 обслуживаемых.
Интересно, что практически все сотрудники социальной сферы – женщины.
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