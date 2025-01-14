Более 107 тысяч пожилых людей и инвалидов пользуются услугами социальных работников и сиделок. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

На каждого из более 13 тысяч социальных работников приходится порядка 9 обслуживаемых.

Интересно, что практически все сотрудники социальной сферы – женщины.