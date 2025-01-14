Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2024 г. по сравнению с ноябрем 2024 г. составил 100,6%, с декабрем 2023 г. – 105,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, цены на продтовары в декабре 2024 года увеличились по сравнению с ноябрем 2024 года на 1,4%. За декабрь 2024 года к уровню декабря 2023 года рост цен на услуги ускорился до 6,5%. В январе-декабре 2024 года цены выросли на 6,6% к уровню января-декабря 2023 года.

Непродовольственные товары в декабре 2024 года снизились по сравнению с ноябрем 2024 года на 0,2%, с декабрем 2023 года увеличились на 3,4%. В январе-декабре 2024 года цены выросли на 3,9% к уровню января-декабря 2023 года.

Цены на услуги в декабре 2024 года выросли по сравнению с ноябрем 2024 года на 0,04%. За декабрь 2024 года к уровню декабря 2023 года рост цен на услуги ускорился до 5%. В январе-декабре 2024 года к уровню соответствующего периода 2023 года услуги подорожали на 6,4%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2024 г. по сравнению с ноябрем 2024 г. составил 100,3%, с декабрем 2023 г. – 105,5%.