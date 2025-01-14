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Экономика РБ


УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА ГОСКОМВОЕНПРОМА УСПЕШНО ПРОХОДИТ ИСПЫТАНИЯ


11:01 15.01.2025

Завершаются государственные испытания опытного образца бронетранспортера V-2, разрабатываемого ОАО «Минский завод колесных тягачей» в интересах Министерства обороны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомвоенпрома, опытный образец БТР V-2 базируется на вновь созданном в ОАО «МЗКТ» шасси и оснащен необитаемым боевым модулем от ОАО «КБ «Дисплей».

В ходе испытаний опытный образец подтверждает характеристики, заложенные в тактико-техническом задании. Осталось совсем чуть-чуть и БТР V-2 поступит в серию.
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