Завершаются государственные испытания опытного образца бронетранспортера V-2, разрабатываемого ОАО «Минский завод колесных тягачей» в интересах Министерства обороны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомвоенпрома, опытный образец БТР V-2 базируется на вновь созданном в ОАО «МЗКТ» шасси и оснащен необитаемым боевым модулем от ОАО «КБ «Дисплей».

В ходе испытаний опытный образец подтверждает характеристики, заложенные в тактико-техническом задании. Осталось совсем чуть-чуть и БТР V-2 поступит в серию.