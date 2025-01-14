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Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: ЭФФЕКТИВНЫЙ «КРИЗИС-МЕНЕДЖЕР» - КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА В ОЗДОРОВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
10:09 15.01.2025
Эффективный «кризис-менеджер» – ключевая фигура в оздоровлении предприятий. Об этом рассказал 14 января 2025г. начальник Гомельского отдела по санации и банкротству Миниэкономики Александр Гарбун, выступая с лекцией по теме «Обзор законодательства в сфере урегулирования неплатежеспособности: деятельность антикризисного управляющего» на семинаре перед студентами юрфакультета Белорусского торгово – экономического университета потребкооперации в Гомеле.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, Александр Гарбун ознакомил будущих юристов с особенностями работы антикризисного управляющего, последовательностью его назначения, исполнения и прекращения полномочий.
«От этих профессионалов, действующих на острие экономических и социальных интересов предприятий, зависит эффективность и отношение общества к институту по урегулированию неплатежеспособности. Управляющие обеспечивают производственный процесс, находят инвесторов, создают условия для оздоровления бизнеса», – резюмировал представитель Минэкономики.
Для учащихся данная встреча стала отличной возможностью больше узнать о деятельности антикризисного управляющего и расширить горизонт своих знаний ещё в одном направлении в области права.
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