В Минске в ЖК «Зеленая гавань» построят красивый монолитный дом с европланировками. Внутри – высокие потолки, террасы, гардеробные и ванные с окном, а на верхних этажах – мансардные квартиры с антресолями или потолком переменной высоты. Застройщик «А-100 Девелопмент» уже запустил продажи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе застройщика, ситихаус разместится в квартале «Земляничная поляна» в окружении зеленых скверов, рядом будут парк и лесной пляж. При создании фасадов квартала архитекторы вдохновились особенностями местного ландшафта – песком и берёзами. Поэтому в палитре преобладают пастельные тона. В то же время в застройке есть яркие монолитные дома с большими террасами и скатными кровлями.

В одном из таких домов – под номером 7.5 по генплану – и запустили продажи. На выбор – 42 квартиры площадью до 104 «квадратов». Высота потолков – 3 метра, а в мансардных квартирах – до 8.

«Квартиры предусмотрены разнообразных форматов. Те, что на первом этаже, идут с террасами площадью 22-26 «квадратов». Это не участки, а большие террасы с выходом с уровня кухни-гостиной. Мансардные квартиры можно выбрать с высокими наклонными потолками или с антресолями. Есть варианты с мастер-спальнями с собственными санузлами. Владельцы всех квартир выше первого этажа смогут наслаждаться прекрасным видом на комплекс с просторных открытых террас площадью от 10,43 до 12,18 кв.м», – отмечают в «А-100 Девелопмент».

Новый ситихаус принадлежит классу «комфорт плюс». В нем будет один подъезд с лапомойкой и колясочной на первом этаже. Территорию двора с детской площадкой и несколькими зонами для тихого отдыха сделают закрытой для автомобилей. Паркинг построят в шаговой доступности. Во дворе будут обустроены соседский центр с зоной барбекю для совместного времяпрепровождения, участок с уличными огородами и велобоксы.

Стоимость квартир – от 77 249 долларов в эквиваленте. При покупке доступны беспроцентная рассрочка от застройщика и партнерские кредиты по сниженным ставкам. Также доступен трейд-ин.

Зеленая гавань находится в окружении гольф-полей и заказника. Территория комплекса застраивается коттеджами, таунхаусами, лайнхаусами, дуплексами и ситихаусами разной этажности. Концепция разработана английскими, шведскими и белорусскими архитекторами. Застройка аккуратно вписана в природное окружение: дороги, бульвары и аллеи проходят среди леса.