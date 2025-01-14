|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.01.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ СОСТАВИЛА 6,7%
09:56 15.01.2025
За январь-ноябрь 2024 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций г. Минска (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,1%, рентабельность продаж – 6,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, дебиторская задолженность на 1 декабря 2024 г. составила 35,9 млрд. рублей, в том числе просроченная – 2,4 млрд. рублей, или 6,8% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 декабря 2024 г. составила 37,2 млрд. рублей, в том числе просроченная – 2,3 млрд. рублей, или 6,3% от общего объема кредиторской задолженности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.01.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 14.01.2025
Курсы в банках
на 15.01.2025
Конвертация в банках
на 15.01.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте