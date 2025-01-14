За январь-ноябрь 2024 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций г. Минска (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,1%, рентабельность продаж – 6,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, дебиторская задолженность на 1 декабря 2024 г. составила 35,9 млрд. рублей, в том числе просроченная – 2,4 млрд. рублей, или 6,8% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 декабря 2024 г. составила 37,2 млрд. рублей, в том числе просроченная – 2,3 млрд. рублей, или 6,3% от общего объема кредиторской задолженности.