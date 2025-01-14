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Экономика РБ
ПРОДТОВАРЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 2024 ГОДА ПОДОРОЖАЛИ НА 6,9%
16:34 14.01.2025
Индекс потребительских цен по Минской области в декабре 2024 г. по сравнению с ноябрем 2024 г. на продовольственные товары составил 101,8%, с декабрем 2023 г. – 106,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в январе-декабре текущего года рост цен на продтовары по сравнению с январем-декабрем 2023 года составил 6,7%.
Непродовольственные товары в декабре текущего года увеличились по сравнению с ноябрем на 0,1%, с декабрем 2023 года на 3,3%. В январе-декабре 2024 года цены выросли на 4% к уровню января-декабря 2023 года.
Цены на услуги в декабре 2024 года снизились по сравнению с ноябрем на 0,2%, с начала года увеличились на 4,9%. В январе-декабре текущего года к уровню соответствующего периода 2023 года услуги подорожали на 6,3%.
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