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Экономика РБ
ОКОЛО 15 НОВЫХ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ ЗАРАБОТАЕТ В ОДНОМ ИЗ ЦЕХОВ МТЗ В 2025 ГОДУ
15:28 14.01.2025
В механическом цехе № 1 готовятся ввести в эксплуатацию 14 современных обрабатывающих центров. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник подразделения Александр Кунец.
«Установка семи горизонтальных обрабатывающих центров китайского производства для обработки корпусов коробок переключения передач и муфт сцепления в механическом цехе № 1 запланирована на февраль. Оборудование уже поступило. Сейчас производится демонтаж морально устаревших станков. Новые центры предназначены для выполнения разнообразных задач по глубокой резке и высокоточной обработке поверхностей. Они способны работать в интенсивном режиме и при этом обеспечивать непрерывность обработки деталей с высокой точностью», – пояснил Александр Кунец.
После запуска первых семи обрабатывающих центров начнется второй этап установки оборудования, которое призвано улучшить качество и увеличить количество выпускаемых в подразделении изделий.
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