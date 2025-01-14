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Экономика РБ


ОКОЛО 15 НОВЫХ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ ЗАРАБОТАЕТ В ОДНОМ ИЗ ЦЕХОВ МТЗ В 2025 ГОДУ


15:28 14.01.2025

В механическом цехе № 1 готовятся ввести в эксплуатацию 14 современных обрабатывающих центров. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник подразделения Александр Кунец.

«Установка семи горизонтальных обрабатывающих центров китайского производства для обработки корпусов коробок переключения передач и муфт сцепления в механическом цехе № 1 запланирована на февраль. Оборудование уже поступило. Сейчас производится демонтаж морально устаревших станков. Новые центры предназначены для выполнения разнообразных задач по глубокой резке и высокоточной обработке поверхностей. Они способны работать в интенсивном режиме и при этом обеспечивать непрерывность обработки деталей с высокой точностью», – пояснил Александр Кунец.

После запуска первых семи обрабатывающих центров начнется второй этап установки оборудования, которое призвано улучшить качество и увеличить количество выпускаемых в подразделении изделий.
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