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Экономика РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2024Г. СОСТАВИЛА 6,5%


13:11 14.01.2025

За январь-ноябрь 2024г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 7,9%, рентабельность продаж – 6,5%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 декабря 2024 г. составила 79,3 млрд. рублей, в том числе просроченная – 10,1 млрд. рублей, или 12,7% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 декабря 2024 г. составила 94,2 млрд. рублей, в том числе просроченная – 10,5 млрд. рублей, или 11,1% от общего объема кредиторской задолженности.
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