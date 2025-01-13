|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.01.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО 14 ЯНВАРЯ РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
12:51 14.01.2025
Александр Лукашенко 14 января рассмотрел кадровые вопросы.
Как сообщает пресс-служба Президента, Глава государства назначил:
Карповича Артура Борисовича - Министром антимонопольного регулирования и торговли;
Кийко Дмитрия Николаевича - Министром по налогам и сборам;
Богданова Алексея Игоревича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Казахстане;
Огородникова Александра Сергеевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Узбекистане;
Пиневича Дмитрия Леонидовича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Азербайджане;
Борчука Виталия Петровича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Кубе и по совместительству в Доминикане и Никарагуа;
Глаза Анатолия Анатольевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Турции;
Ярошевича Юрия Григорьевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Израиле.
Президент также дал согласие на назначение:
Утюпина Павла Владимировича - заместителем Министра иностранных дел;
Бурака Александра Андреевича - первым заместителем Председателя Государственного комитета по стандартизации;
Кисленко Ивана Андреевича - заместителем Председателя Государственного комитета по стандартизации;
Петруши Дмитрия Викторовича - заместителем председателя Витебского облисполкома (вопросы строительства, ЖКХ);
Скрундевского Александра Николаевича - генеральным директором ОАО "Белресурсы - управляющая компания холдинга "Белресурсы";
Назарука Игоря Васильевича - постоянным полномочным представителем Беларуси при уставных и других органах СНГ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.01.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2025
Курсы в банках
на 14.01.2025
Конвертация в банках
на 14.01.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте