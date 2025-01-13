Экономика РБ

ЛУКАШЕНКО 14 ЯНВАРЯ РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

12:51 14.01.2025 Александр Лукашенко 14 января рассмотрел кадровые вопросы. Как сообщает пресс-служба Президента, Глава государства назначил: Карповича Артура Борисовича - Министром антимонопольного регулирования и торговли; Кийко Дмитрия Николаевича - Министром по налогам и сборам; Богданова Алексея Игоревича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Казахстане; Огородникова Александра Сергеевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Узбекистане; Пиневича Дмитрия Леонидовича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Азербайджане; Борчука Виталия Петровича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Кубе и по совместительству в Доминикане и Никарагуа; Глаза Анатолия Анатольевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Турции; Ярошевича Юрия Григорьевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Израиле. Президент также дал согласие на назначение: Утюпина Павла Владимировича - заместителем Министра иностранных дел; Бурака Александра Андреевича - первым заместителем Председателя Государственного комитета по стандартизации; Кисленко Ивана Андреевича - заместителем Председателя Государственного комитета по стандартизации; Петруши Дмитрия Викторовича - заместителем председателя Витебского облисполкома (вопросы строительства, ЖКХ); Скрундевского Александра Николаевича - генеральным директором ОАО "Белресурсы - управляющая компания холдинга "Белресурсы"; Назарука Игоря Васильевича - постоянным полномочным представителем Беларуси при уставных и других органах СНГ.