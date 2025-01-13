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Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО 14 ЯНВАРЯ РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ


12:51 14.01.2025

Александр Лукашенко 14 января рассмотрел кадровые вопросы.

Как сообщает пресс-служба Президента, Глава государства назначил:

Карповича Артура Борисовича - Министром антимонопольного регулирования и торговли;

Кийко Дмитрия Николаевича - Министром по налогам и сборам;

Богданова Алексея Игоревича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Казахстане;

Огородникова Александра Сергеевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Узбекистане;

Пиневича Дмитрия Леонидовича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Азербайджане;

Борчука Виталия Петровича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Кубе и по совместительству в Доминикане и Никарагуа;

Глаза Анатолия Анатольевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Турции;

Ярошевича Юрия Григорьевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Израиле.

Президент также дал согласие на назначение:

Утюпина Павла Владимировича - заместителем Министра иностранных дел;

Бурака Александра Андреевича - первым заместителем Председателя Государственного комитета по стандартизации;

Кисленко Ивана Андреевича - заместителем Председателя Государственного комитета по стандартизации;

Петруши Дмитрия Викторовича - заместителем председателя Витебского облисполкома (вопросы строительства, ЖКХ);

Скрундевского Александра Николаевича - генеральным директором ОАО "Белресурсы - управляющая компания холдинга "Белресурсы";

Назарука Игоря Васильевича - постоянным полномочным представителем Беларуси при уставных и других органах СНГ.
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