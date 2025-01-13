С 1 января текущего года в Беларусь прибыли 4 886 иностранцев из 38 стран, включенных в список "безвиза". Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета,

Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 036 637 жителей Европы. Из Латвии прибыло 326 665 иностранцев, из Литвы — 589 366, из Польши — 104 401.

Напоминаем, что Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских государств до 31 декабря 2025 года включительно.