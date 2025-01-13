ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.01.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


С НАЧАЛА ГОДА БЕЛАРУСЬ ПОСЕТИЛИ ОКОЛО 5 ТЫС. ИНОСТРАНЦЕВ БЕЗ ВИЗ


12:39 14.01.2025

С 1 января текущего года в Беларусь прибыли 4 886 иностранцев из 38 стран, включенных в список "безвиза". Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета,

Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 036 637 жителей Европы. Из Латвии прибыло 326 665 иностранцев, из Литвы — 589 366, из Польши — 104 401.

Напоминаем, что Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских государств до 31 декабря 2025 года включительно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.01.2025
валюта курс
EUR 3.5666
USD 3.4983
RUB 3.4051
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5924 -0.0065
USD 3.4983 +0.0264
RUB 3.4051 -0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6250 3.6300
USD 3.4840 3.4890
RUB 3.3850 3.3920
подробнее

Конвертация в банках
на 14.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0390 1.0441
EUR/RUB 106.9000 107.3000
USD/RUB 102.6500 102.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте