Ленинским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства мошенничества, из-за которого 65-летняя жительница столицы продала квартиру.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УСК по городу Минску, виртуозный обман минчанки начался в ноябре прошлого года с простого звонка. Собеседник, представившись «сотрудником милиции», без предисловий шокировал женщину – на ее имя взят большой кредит. Кроме того, незнакомец настойчиво интересовался о сумме личных сбережений, убеждая при этом, что откладывать деньги без «декларирования» запрещено.

Немного подумав, она сообщила, что никаких займов не оформляла, а всего лишь накопила немного наличности. К сожалению, эта информация предоставила преимущество мошенникам, которые за секунду сориентировались и сказали, что обязана сделать женщина. Для начала имеющиеся денежные средства нужно перевести на легальные счета «правоохранительного» ведомства до выяснения обстоятельств.

При этом «страж Закона» пояснил, что на минчанке числится еще несколько заявок в банках, и в противовес нужно оформить реальные кредиты. Объяснения с его стороны звучали логично: предыдущие обращения автоматически аннулируются, кроме того, такие манипуляции помогут выявить откуда идут мошеннические атаки.

Учитывая, что собеседник представился милиционером женщина доверяла ему и безоговорочно выполняла поручения. Уже на следующий день она пошла в ближайший банк и открыла кредитную линию. Стоит отметить, что менеджер финансового учреждения предупредила клиента о возможном воздействии на нее третьих лиц. Однако жительница столицы не придала значения профилактической информации, а продолжила действовать по наводке незнакомцев из мессенджера.

Через некоторое время с ней опять связался очередной «специалист», к которому минчанка не обращалась. На этот раз позвонил якобы риэлтор для уточнения деталей по продаже столичной квартиры. Эта новость обескуражила женщину, так как свою жилплощадь она не продавала.

«Агент» по операциям с недвижимостью посоветовал поступить таким образом: квартиру нужно действительно продать, а после сделки «метры» вернутся в собственность, да еще и станут известны имена преступников.

В день заключения договора покупатели вручили залог и оговорили детали переоформления. Минчанка подписала необходимые документы и отправилась в банк для перечисления первой части суммы по реквизитам, полученным от лжериэлтора. Тогда она еще не догадывалась, что больше не является владелицей столичной жилплощади.

В инфокиоске женщина успела перевести более 100 тысяч рублей, пока сотрудник банка не обратила внимание на странные транзакции. Услышав телефонный разговор клиента, она забрала у нее карту и посоветовала срочно обратиться в милицию. Опытный сотрудник поняла, что это мошенническая схема и жительница столицы действует под влиянием третьих лиц.

Но даже вразумительная беседа не убедила минчанку в серьезности ситуации. Только придя домой и обдумав происходящее, она поняла, что по глупости доверилась случайному звонку из-за чего по-настоящему лишилась крыши над головой.

Ленинским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 4 с. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.