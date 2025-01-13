Индекс цен производителей промышленной продукции по г. Минску в декабре 2024 г. по сравнению с ноябрем 2024 г. составил 100,4%, с декабрем 2023 г. – 107,2%/

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, в том числе на инвестиционные товары – 100,3% и 103,9% соответственно, промежуточные товары – 99,9% и 109,2%, потребительские товары – 101,4% и 107,2% соответственно.