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Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ РАССКАЖЕТ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВХОЖДЕНИЯ В ПРОЦЕДУРЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И БАНКРОТСТВА
11:42 14.01.2025
Трансляция семинара «Должник vs Кредитор. Вхождение в процедуры несостоятельности и банкротства» состоится 16 января 2025 года в 10.30 на YouTube-канале НЦЗПИ. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
C разъяснениями законодательства об урегулировании неплатежеспособности выступят представители Департамента по санации и банкротству Министерства экономики: заместитель директора Александр Демидович и начальник управления контроля, аттестации и правовой Юлия Старкова.
В ходе мероприятия будут рассмотрены:
основания для подачи заявления должника о несостоятельности и заявления должника о банкротстве;
правовой механизм подачи заявления кредитора о банкротстве должника;
особенности вхождения в процедуру банкротства отдельных категорий должников
Вопросы по теме семинара можно направлять на ящик до 11.00 16 января.
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