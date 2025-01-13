Трансляция семинара «Должник vs Кредитор. Вхождение в процедуры несостоятельности и банкротства» состоится 16 января 2025 года в 10.30 на YouTube-канале НЦЗПИ. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

C разъяснениями законодательства об урегулировании неплатежеспособности выступят представители Департамента по санации и банкротству Министерства экономики: заместитель директора Александр Демидович и начальник управления контроля, аттестации и правовой Юлия Старкова.

В ходе мероприятия будут рассмотрены:

основания для подачи заявления должника о несостоятельности и заявления должника о банкротстве;

правовой механизм подачи заявления кредитора о банкротстве должника;

особенности вхождения в процедуру банкротства отдельных категорий должников

Вопросы по теме семинара можно направлять на ящик до 11.00 16 января.