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Экономика РБ
СТАРТОВАЛ ТРЕТИЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ
10:44 14.01.2025
В Беларуси с 13 по 17 января 2025 года проходит третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам в 2024/2025 учебном году. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.
По результатам третьего этапа будут определены составы команд всех областей, г.Минска для участия в заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам.
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