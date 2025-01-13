В Беларуси с 13 по 17 января 2025 года проходит третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам в 2024/2025 учебном году. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.

По результатам третьего этапа будут определены составы команд всех областей, г.Минска для участия в заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам.