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Экономика РБ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДОВ БЕЛАРУСИ НА НАЧАЛО ЯНВАРЯ НАХОДИЛОСЬ 429 ДЕЛ О НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И БАНКРОТСТВЕ
10:28 14.01.2025
В производстве экономических судов Беларуси на начало января 2025 года находилось 429 дел о неплатежеспособности и банкротстве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, по состоянию на 01.01.2025 в соответствии с Законом от 13.12.2022 №227-З «Об урегулировании неплатежеспособности» в производстве экономических судов находится 378 дел, из которых 373 дела в отношении организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей.
Производство о банкротстве в отношении государственных организаций, организаций, имеющих долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующих и приравненных к ним организаций, в том числе сельскохозяйственных организаций, ведется по 4 делам, о несостоятельности – по 1 делу.
Решение о признании банкротом и открытии ликвидационного производства вынесено 13.12.2024 экономическим судом Витебской области в отношении коммунального унитарного производственного предприятия «Верхнедвинский завод столярных изделий».
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» рассматривается 56 дел.
Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) государственных организаций, организаций, имеющих долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующих и приравненных к ним организаций, в том числе сельскохозяйственных организаций, ведется по 25 делам.
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