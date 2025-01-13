В производстве экономических судов Беларуси на начало января 2025 года находилось 429 дел о неплатежеспособности и банкротстве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, по состоянию на 01.01.2025 в соответствии с Законом от 13.12.2022 №227-З «Об урегулировании неплатежеспособности» в производстве экономических судов находится 378 дел, из которых 373 дела в отношении организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей.

Производство о банкротстве в отношении государственных организаций, организаций, имеющих долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующих и приравненных к ним организаций, в том числе сельскохозяйственных организаций, ведется по 4 делам, о несостоятельности – по 1 делу.

Решение о признании банкротом и открытии ликвидационного производства вынесено 13.12.2024 экономическим судом Витебской области в отношении коммунального унитарного производственного предприятия «Верхнедвинский завод столярных изделий».

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» рассматривается 56 дел.

Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) государственных организаций, организаций, имеющих долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующих и приравненных к ним организаций, в том числе сельскохозяйственных организаций, ведется по 25 делам.