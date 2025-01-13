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Экономика РБ
МТС В 2024 ГОДУ УЛУЧШИЛ КАЧЕСТВО МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ПРИМЕРНО В 2 ТЫС. НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БЕЛАРУСИ
09:46 14.01.2025
Компания МТС в 2024 году улучшила качество мобильной связи примерно в 2 тысячах населенных пунктов по всей стране.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, за год количество базовых станций, которые обслуживают абонентов МТС, выросло на 6% и достигло 19 тысяч.
Мобильной связью обеспечены важные социальные объекты: станции и тоннели третьей ветки метрополитена, столичный бассейн международного стандарта и международный выставочный центр. Дополнительные мощности были задействованы на «Марафоне единства», «Славянском базаре в Витебске», «Дожинках» и других крупных культурных и спортивных мероприятиях.
Компания продолжила развивать направление интернета вещей. Благодаря новым базовым станциям NB-IoT существенно расширилась география использования устройств умного учета.
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