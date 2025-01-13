В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2024 г. по сравнению с ноябрем 2024 г. составил 100,6%, с декабрем 2023 г. – 105,2%.

Как сообщает Национальный статкомитет, за январь-декабрь 2024 года цены выросли на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Продовольственные товары в декабре 2024 года подорожали по сравнению ноябрем на 1,4%, с декабрем 2023 г. – на 6,5%. За январь-декабрь 2024 года цены выросли на 6,6% к уровню января-декабря 2023 года.

Цены на непродовольственные товары в декабре 2024 года по сравнению с ноябрем снизились на 0,2%, с начала 2024 года подросли на 3,4%. За январь-декабрь 2024 года цены увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 3,9%.

Цены на услуги в декабре 2024 года по сравнению с ноябрем 2024 года подросли на 0,04%, с декабрем 2023 г. – на 5%. В январе-декабре 2024 года услуги подорожали на 6,4% к аналогичному уровню 2023 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2024 г. по сравнению с ноябрем 2024 г. составил 100,3%, с декабрем 2023 г. – 105,5%.