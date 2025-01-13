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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ОТКРЫТО БОЛЕЕ 143 ТЫС. ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТОВ «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ»


16:44 13.01.2025

В Беларуси на 1 января 2025 г. для многодетных семей открыто 143 211 депозитных счетов «Семейный капитал»: 82,6 тыс. депозитных счета на сумму 826 млн. долларов США, 60,6 тыс. депозитных счетов на сумму 1,57 млрд. рублей

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, по состоянию на 1 января 2025 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 91 909 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 74 111, на получение медицинских услуг – 10 100, на получение образования – 7 693, на приобретение товаров для инвалидов – 5.

Принято 89 288 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них: Брестская область – 18 900, Витебская – 8 540, Гомельская область – 14 223, Гродненская область – 10 597, Минская – 15 484, Могилевская – 8 987, г. Минск – 12 557.

Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка.

С 1 января 2025 года размер семейного капитала составляет 33 275 рублей. В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2025 г. или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2024 г.
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