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Экономика РБ
В 2024 ГОДУ БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО ПОЧТИ 60 ТЫС. АВТОМОБИЛЕЙ BELGEE
15:24 13.01.2025
Если в 2023 году было выпущено 5 133 автомобиля Belgee, то в 2024 году этот показатель составил 59 303 единицы, сообщает агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на пресс-службу бренда.
Объем производства составил десятикратный рост, что связано с высоким спросом на российском рынке.
В России бренд Belgee официально представлен летом 2024 года. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», по итогам прошлого года Belgee вошел в десятку самых популярных, заняв девятую позицию с результатом 34 637 реализованных автомобилей. По сравнению с 2023 годом продажи машин белорусской марки выросли почти в 30 раз.
Пока на российском рынке Belgee представлена двумя моделями - кроссоверами X50 и Х70. По данным агентства «АВТОСТАТ», в прошлом году первая модель разошлась тиражом в 30 632 экземпляра, а вторая была продана в количестве 4 005 штук.
Также в 2024 году происходило формирование дилерской сети Belgee. Всего было открыто 128 официальных автоцентров в 66 городах России.
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