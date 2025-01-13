Если в 2023 году было выпущено 5 133 автомобиля Belgee, то в 2024 году этот показатель составил 59 303 единицы, сообщает агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на пресс-службу бренда.

Объем производства составил десятикратный рост, что связано с высоким спросом на российском рынке.

В России бренд Belgee официально представлен летом 2024 года. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», по итогам прошлого года Belgee вошел в десятку самых популярных, заняв девятую позицию с результатом 34 637 реализованных автомобилей. По сравнению с 2023 годом продажи машин белорусской марки выросли почти в 30 раз.

Пока на российском рынке Belgee представлена двумя моделями - кроссоверами X50 и Х70. По данным агентства «АВТОСТАТ», в прошлом году первая модель разошлась тиражом в 30 632 экземпляра, а вторая была продана в количестве 4 005 штук.

Также в 2024 году происходило формирование дилерской сети Belgee. Всего было открыто 128 официальных автоцентров в 66 городах России.