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Экономика РБ
ГОМСЕЛЬМАШ И ФЛИТ ФИНАНС РАСШИРЯЮТ АССОРТИМЕНТ ТЕХНИКИ ПРИ ПОКУПКЕ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ
14:10 13.01.2025
Гомсельмаш совместно с Флит Финанс расширяет ассортимент техники, доступной к приобретению на льготных условиях в 2025 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Гомсельмаш, в обновленном списке представлены зерноуборочные комбайны GOMSELMASH GS12A1 PRO, GH800, GS2124, а также кормоуборочный комбайн GOMSELMASH FS80.
Рассрочка без переплаты до 1 года: авансовый платеж 10% стоимости приобретаемой техники; удорожание 0%; график платежей сезонный; льготный лизинг до 3 лет (авансовый платеж 20% стоимости приобретаемой техники, удорожание 0%; график платежей сезонный).
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