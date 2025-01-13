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Экономика РБ


ГОМСЕЛЬМАШ И ФЛИТ ФИНАНС РАСШИРЯЮТ АССОРТИМЕНТ ТЕХНИКИ ПРИ ПОКУПКЕ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ


14:10 13.01.2025

Гомсельмаш совместно с Флит Финанс расширяет ассортимент техники, доступной к приобретению на льготных условиях в 2025 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Гомсельмаш, в обновленном списке представлены зерноуборочные комбайны GOMSELMASH GS12A1 PRO, GH800, GS2124, а также кормоуборочный комбайн GOMSELMASH FS80.

Рассрочка без переплаты до 1 года: авансовый платеж 10% стоимости приобретаемой техники; удорожание 0%; график платежей сезонный; льготный лизинг до 3 лет (авансовый платеж 20% стоимости приобретаемой техники, удорожание 0%; график платежей сезонный).
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