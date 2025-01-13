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Экономика РБ
С 1 ЯНВАРЯ УВЕЛИЧИЛСЯ РАЗМЕР СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА
13:44 13.01.2025
С 1 января 2025 года размер семейного капитала составляет 33 275 рублей. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 5,7% или на 1795 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2025 г.
Предоставление семейного капитала производится в размере, действующем на дату рождения третьего или последующих детей, а в случае усыновления (удочерения) – на дату усыновления (удочерения) третьего или последующих детей.
Таким образом, при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2024 г. семейный капитал назначается в размере 31 480 рублей.
Справочно: размер семейного капитала подлежит ежегодной индексации с учетом величины индекса потребительских цен за предыдущий год по отношению к предшествующему ему году.
Индекс потребительских цен в 2024 году по отношению к 2023 году составил 105,7%.
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