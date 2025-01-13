Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2024 г. по сравнению с ноябрем 2024 г. составил 100,3%, с декабрем 2023 г. – 106,2%, из него на инвестиционные товары – 100,6% и 105% соответственно, промежуточные товары – 100,1% и 106,6%, потребительские товары – 100,4% и 105,9% соответственно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в декабре 2024 г. по сравнению с ноябрем 2024 г. составил 102,1%, с декабрем 2023 г. – 111,7%, в том числе в растениеводстве – 105,9% и 110,5% соответственно, животноводстве – 101,2% и 112% соответственно.

Индекс цен в строительстве в декабре 2024 г. по сравнению с ноябрем 2024 г. составил 100,3%, с декабрем 2023 г. – 110,8%, в том числе на строительно-монтажные работы – 98,9% и 113,5% соответственно, машины и оборудование – 102% и 105,1%, прочие работы и затраты – 100,4% и 116,1% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в декабре 2024 г. по сравнению с ноябрем 2024 г. составил 100,4%, с декабрем 2023 г. – 106,4%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в декабре 2024 г. по сравнению с ноябрем 2024 г. составил 100%, с декабрем 2023 г. – 101,6%.