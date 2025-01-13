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Экономика РБ


УСЛУГАМИ МТС В 2024 ГОДУ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ БОЛЕЕ 4 ТЫС. НОВЫХ БИЗНЕС-КЛИЕНТОВ


13:07 13.01.2025

В 2024 году услугами МТС воспользовались более 4 тысяч новых бизнес-клиентов, которые активировали почти 100 тысяч корпоративных номеров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, самыми востребованные сервисами в сегменте В2В стали «Таргетированная SMS-рассылка», «Офисная телефония», «Виртуальная АТС» и «МТС Коммуникатор».

Бизнес-экосистема МТС продолжила активно развиваться. Представлен сервис маскировки номеров «Инкогнито» и инструмент для продвижения услуг «МТС Маркетолог». Также клиенты получили доступ к линейке облачных программ «Битрикс24» и антивирусным решениям Kaspersky и PRO32.

Компания запустила новую линейку корпоративных тарифных планов «Супер бизнес». Она подходит под любой запрос бизнеса: это всегда безлимит звонков коллегам и пакеты минут и интернета в зависимости от потребностей клиентов. Каждый тариф можно расширить, подключив дополнительные минуты и ГБ или воспользовавшись выгодными предложениями на роуминг и международную связь. Для новых абонентов первые 12 месяцев действуют скидки на абонплату и ряд дополнительных услуг.
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