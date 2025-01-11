Гражданин Беларуси пытался ввезти из России 340 литров стеклоомывающей жидкости без документов, подтверждающих безопасность продукции. Теперь с незаконной предпринимательской деятельностью белоруса будет разбираться инспекция по налогам и сборам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, легковой автомобиль AUDI, на котором гражданин следовал в Беларусь, остановили при проведении проверочных мероприятий могилевские таможенники во взаимодействии с сотрудниками Костюковичского РОВД в Хотимском районе.

В багажном отделении транспортного средства правоохранители обнаружили 17 упаковок стеклоомывайки общим объемом 340 литров. Документов, подтверждающих безопасность продукции и законность ее приобретения у водителя не оказалось.

Материалы проверки в рамках ч. 2 ст. 13.3 КоАП Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность) Могилевской таможней переданы в ИМНС для начала административного процесса, а также принятия мер в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения от 28.12.2006 № 122 «Об утверждении гигиенического норматива».