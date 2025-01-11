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Экономика РБ


HOSTFLY.BY ВЫСТУПИТ ГЕНПАРТНЕРОМ ЮБИЛЕЙНОГО «РЕЙТИНГА БАЙНЕТА» 2025


11:41 13.01.2025

Белорусский облачный хостинг-провайдер HostFly.by объявил о стратегическом партнерстве с «Рейтингом Байнета». Компания станет Генеральным партнером престижного рейтинга в год его 15-летия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе провайдера, в рамках партнерства HostFly.by учредит специальную номинацию и наградит победителей призом. Это сотрудничество призвано поддержать развитие профессионального сообщества веб-разработчиков и digital-специалистов Беларуси.

«Для нас большая честь поддержать «Рейтинг Байнета» в юбилейный год. За 15 лет проект стал ключевой площадкой для развития белорусского интернет-рынка. Работая с бизнесом, мы видим, как стремительно развивается сфера веб-разработки и digital-маркетинга в Беларуси. Участие в проекте такого масштаба позволит нам внести свой вклад в развитие профессионального сообщества и поддержать создание качественных интернет-решений», — отметила Инна Саванович, директор по маркетингу HostFly.by.

«Партнерство с HostFly.by имеет особое значение для нас в юбилейный год. За 15 лет работы "Рейтинг Байнета" стал ключевым индикатором развития digital-рынка страны, в котором приняли участие более 300 интернет-агентств. Поддержка технологического партнера в сфере хостинга позволит нам расширить возможности для участников рынка и предоставить им дополнительные преимущества», — рассказали в оргкоммитете конкурса «Рейтинг Байнета».

HostFly.by предоставляет комплексные решения для размещения сайтов и корпоративных проектов. Компания размещает оборудование в дата-центре уровня Tier III, обеспечивая надежность работы серверов на уровне 99,982%.

С 2005 года команда HostFly.by успешно работает на мировом рынке услуг хостинга, а с 2018 года развивает собственный бренд в Беларуси. Компания активно участвует в развитии IT-сообщества, регулярно проводя экспертные дискуссии по электронной коммерции и практические мастер-классы по применению искусственного интеллекта в бизнесе.

«Рейтинг Байнета» — проект, действующий с 2009 года, который составляет ежегодные рейтинги белорусских компаний в сфере веб-разработки и цифрового маркетинга. В 2024 году в различных категориях рейтинга приняли участие 27 компаний, реализовавших свыше 2000 проектов с суммарным оборотом более $10,75 млн. Прием заявок на участие в рейтингах 2025 года открыт до 26 января, а итоги будут объявлены в апреле на торжественной церемонии.

О компании HostFly.by

HostFly.by – белорусский облачный хостинг-провайдер, предоставляющий полный спектр услуг для размещения и поддержки веб-проектов: от виртуального хостинга до выделенных серверов. Компания обеспечивает круглосуточную техническую поддержку и гарантирует высокий уровень надежности благодаря использованию современного оборудования в дата-центре уровня Tier III.
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