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Экономика РБ


УСЛУГАМИ ТУРЦЕНТРА «ДОРТУР» БЖД В 2024 ГОДУ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПОЧТИ 12 ТЫС. ЧЕЛОВЕК


11:21 13.01.2025

Услугами туристического центра «Дортур» Белорусской железной дороги в 2024 году воспользовались 11775 человек, что почти на 3 тыс. больше, по сравнению с прошлым годом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЖД, ежегодно «Дортур» расширяет спектр культурно-познавательных, производственных и военно-патриотических экскурсионных программ.

В 2024 году приоритетным направлением в работе туристического центра «Дортур» стала реализация международного совместного проекта ООО «РЖД Тур» и Белорусской железной дороги – туристического круизного поезда «Белорусский вояж». Его особенностью являются ночные переезды в формате «отель на колесах» и остановки в крупных областных центрах Беларуси: Бресте, Гродно и Минске, где предусмотрены разнообразные экскурсионные программы, знакомство с белорусскими достопримечательностями, культурой и традициями нашей страны, а также дегустация блюд национальной кухни.

С момента начала реализации проекта «Белорусский вояж», с августа 2022 года, круизными поездами выполнено 18 рейсов. В 2024 году Беларусь посетили более 2800 российских экскурсантов, что в два раза больше, чем в 2023 году.

Для жителей нашей страны в прошлом году были организованы железнодорожные экскурсионные туры в Санкт-Петербург и Москву.

Традиционно высоким спросом в период новогодних и рождественских праздников пользуется проект «Путешествие в Поместье Деда Мороза» с посещением Национального парка «Беловежская пуща». В зимнем сезоне 2024/25 года было организовано 7 новогодних поездов по маршруту Минск-Брест-Минск с экскурсионной и анимационной программой. В проекте приняли участие более 1500 человек, в числе которых 100 жителей Латвийской Республики, посетивших нашу страну благодаря безвизовому режиму.

В планах туристического центра «Дортур» Белорусской железной дороги в 2025 году расширение экскурсионных программ, в том числе посвященных 80-летию Великой Победы, а также железнодорожных маршрутов в рамках патриотического проекта «Сквозь года звенит Победа».

Кроме того, будет расширена программа «Белорусского вояжа» для российских туристов, осуществляющих поездки из Москвы и Санкт-Петербурга в города Беларуси на круизном поезде. Для жителей нашей страны появятся новые предложения осуществить путешествие на туристических поездах по России.
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