|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.01.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЕАБР ПОЯСНИЛ РОСТ ЗВР БЕЛАРУСИ В ДЕКАБРЕ
11:09 13.01.2025
Золотовалютные резервы Беларуси выросли на 127,7 млн долл. за декабрь 2024 г. и составили 8922,6 млн долл. по состоянию на 1 января 2025 г.
«Ключевым фактором роста стало увеличение резервов в иностранной валюте на 206 млн долл. Стоимость золота в структуре резервов сократилась на 71,9 млн долл. вследствие сокращения цен на него 1,6% в декабре. С начала года золотовалютные резервы выросли на 795,1 млн долл.», - говорится в еженедельном макробзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 11.01.2025
Курсы в банках
на 13.01.2025
Конвертация в банках
на 13.01.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте