Золотовалютные резервы Беларуси выросли на 127,7 млн долл. за декабрь 2024 г. и составили 8922,6 млн долл. по состоянию на 1 января 2025 г.

«Ключевым фактором роста стало увеличение резервов в иностранной валюте на 206 млн долл. Стоимость золота в структуре резервов сократилась на 71,9 млн долл. вследствие сокращения цен на него 1,6% в декабре. С начала года золотовалютные резервы выросли на 795,1 млн долл.», - говорится в еженедельном макробзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).