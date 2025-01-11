Четыре новых токарных станка с числовым программным управлением планируется ввести в эксплуатацию в цехе №92 механосборочного производства ОАО «МТЗ» в первом квартале 2025 года. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник МСП Павел Лисовский.

«Новое оборудование поступило на ОАО «МТЗ» в конце прошлого года, монтаж начался в период больших новогодних праздников. Токарные патронно-центровые станки с ЧПУ отечественного производства введут в эксплуатацию в цехе № 92 механосборочного производства в течение месяца-двух. Современное оборудование позволит нарастить мощности подразделения», – отметил Павел Лисовский.

Аппараты предназначены для токарной обработки в замкнутом цикле в патроне или центрах деталей с прямолинейным, ступенчатым и криволинейным профилем. На станках можно производить наружное точение, растачивание, сверление, нарезание резьбы. Новое оборудование заменит морально устаревшие универсальные токарные станки.