На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» доступны к заказу новые административные процедуры Министерства по налогам и сборам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра электронных услуг, теперь доступные следующие новые услуги:

548.22.7.2 «Осуществление возврата денежных средств, внесенных в оплату стоимости возвращенных неиспользованных акцизных марок»;

548.22.7.3 «Получение решения о реализации акцизных марок для перемаркировки алкогольных напитков с поврежденными акцизными марками»;

548.22.8.3 «Осуществление возврата денежных средств, внесенных в оплату стоимости возвращенных неиспользованных контрольных знаков»;

548.22.8.4 «Осуществление зачета денежных средств, внесенных в республиканский бюджет, в счет исполнения налоговых обязательств по налогам, сборам (пошлинам), уплаты пеней по ним, штрафов, наложенных налоговыми органами или судами по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, протоколы о совершении которых составлены должностными лицами налоговых органов, уплаты иных платежей в бюджет, контроль за которыми возложен на налоговые органы, и (или) их возврата»;

548.1.1.2 «Осуществление зачета излишне уплаченной (взысканной) суммы налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство»;

548.1.1.4 «Осуществление возврата излишне уплаченной (взысканной) суммы налогов, сборов (пошлин), пеней»;

548.1.1.5 «Осуществление возврата излишне уплаченной (взысканной) суммы налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство».

Административные процедуры доступны для заказа со строгой аутентификацией (с использованием личной электронной цифровой подписи или ID-карты).