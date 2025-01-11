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Экономика РБ
БГУИР В 2025 ГОДУ ОТКРОЕТ НАБОР НА НОВУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
09:52 13.01.2025
БГУИР в 2025 году откроет набор на новую специальность.
Они смогут работать в компаниях, которые занимаются разработкой новейших систем безопасности, связи и навигации, а также в сфере стандартизации и сертификации средств. Речь о выпускниках факультета сверхвысокочастотных систем, на который впервые откроет набор Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Появление такой специальности обусловлено активным развитием сектора сверхвысокочастотной техники. Студенты получат глубокие теоретические знания, а для практических занятий уже закуплено современное оборудование.
«Это специалисты, которые будут иметь необходимые компетенции и с точки зрения обслуживания. Но самое главное – мы их нацеливаем на то, чтобы они могли проектировать, конструировать и создавать новые системы, которые будут обеспечивать высокую скорость передачи данных. Что сейчас необходимо везде и для технологий «умных» городов, и для технологий космической связи, и для того информационного обмена, который диктует нам современный уровень цифровизации общества», - отметил ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш.
Программа обучения рассчитана на шесть лет. По окончании вуза выпускники получат инженерную квалификацию и степень магистра.
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