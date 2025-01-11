Белавиа открывает чартерные рейсы из Минска в Салалу (Оман) с 27 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал Белавиа.

Это новое для белорусских туристов направление.

Город Салала находится на побережье Индийского океана, богат на чистейшие пляжи с кристальной водой. Отдых здесь многие воспринимают как доступную альтернативу Мальдивам или Сейшельским островам.

А еще тут масса старинных достопримечательностей, кокосовые плантации и отличные отели.

Подробности уточняйте у консолидатора рейса, туристического оператора «ИНТЕРСИТИ».