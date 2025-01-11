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Экономика РБ
БЕЛАВИА ОТКРЫВАЕТ ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ МИНСКА В САЛАЛУ С 27 ФЕВРАЛЯ
16:35 11.01.2025
Белавиа открывает чартерные рейсы из Минска в Салалу (Оман) с 27 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал Белавиа.
Это новое для белорусских туристов направление.
Город Салала находится на побережье Индийского океана, богат на чистейшие пляжи с кристальной водой. Отдых здесь многие воспринимают как доступную альтернативу Мальдивам или Сейшельским островам.
А еще тут масса старинных достопримечательностей, кокосовые плантации и отличные отели.
Подробности уточняйте у консолидатора рейса, туристического оператора «ИНТЕРСИТИ».
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