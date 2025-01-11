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Экономика РБ


В 2025 ГОДУ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫРАСТЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30%


16:23 11.01.2025

Повышение заработной платы работников сферы социального обслуживания осуществляется планомерно в рамках реализации Программы деятельности Правительства на период до 2025 года.

Очередной этап повышения заработной платы произведен с 1 января 2025 года, в результате чего, по оценке, заработная плата работников сферы социального обслуживания вырастет более чем на 30 % по сравнению с 2024 годом.

Так, постановлением Министерства труда и социальной защиты от 26 декабря 2024 г. № 110 с 1 января 2025 г. увеличены размеры надбавок работникам учреждений социального обслуживания:

за работу в сфере социального обслуживания всем категориям работников на 80 % базовой ставки (в среднем + 235 руб.);

за особенности профессиональной деятельности социальным работникам и помощникам по уходу с 10 % до 25 % оклада (в среднем + 48 руб.);

за характер труда специалистам из числа выпускников, получивших высшее и среднее специальное образование, которым место работы предоставлено путем распределения в бюджетные организации, в течение срока обязательной работы с 10 % до 20 % оклада (в среднем + 35 руб.);

за работу в сельской местности с 15 % до 20 %базовой ставки руководителям и специалистам, постоянное рабочее место которых расположено в сельской местности (+ 16 руб.).

Например, с 1 января 2025 года заработная плата увеличится: социальных работников в среднем на 32 %; помощников по уходу в среднем на 37%, сообщает Национальный правовой портал со ссылкой на Минтруда и соцзащиты.

При дальнейшем росте базовой ставки размеры надбавок будут соразмерно увеличиваться.
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