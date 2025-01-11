Как сообщили ЭКЛПРЕСС в пресс-службе Минсвязи, с 13 января объявляется начало приема заявок на реализацию пилотных проектов в сфере цифрового развития по направлениям:

Наименование приоритетного (тематического) направления:

управление молочнотоварным комплексом, управление свиноводческим комплексом, управление птицефабрикой;

отечественные программно-технические средства:

цифровая платформа по управлению молочнотоварным комплексом, цифровая платформа по управлению свиноводческим комплексом, цифровая платформа по управлению птицефабрикой.

Минсвязи и информатизации приглашает к подаче заявок на участие в реализации пилотных проектов по данным направлениям белорусские ИТ-компании, которые имеют собственные разработки в области управления птицефабриками, молочнотоварными или свиноводческими комплексами.

Для того, чтобы принять участие в отборе на реализацию данных проектов, необходимо до 27 января 2024 г. (включительно) подать заявку по установленной форме, приложив к ней предусмотренный перечень документов.

В целом пилотирование проекта предполагает прохождение следующих этапов: ЦПИ – Центр перспективных исследований ОАО «Гипросвязь», Совет – Совет по проектам в сфере цифрового развития при Минсвязи, Витрина – ГИС «Витрина цифровых проектов» (цифровые - проеты.бел)