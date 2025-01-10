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Экономика РБ


УЧЕНЫЕ БГУ РАЗРАБАТЫВАЮТ ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР


12:37 11.01.2025

Ученые БГУ разрабатывают противогрибковый препарат для сельскохозяйственных культур

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, сегодня инфекции быстро мутируют и адаптируются к изменяемым условиям, поражая растения, замедляя их рост и плодообразование. Поэтому одной из ключевых проблем в агрономии является поиск эффективных средств для устойчивой и длительной защиты растений от инфекций.

Ученые БГУ видят решение данных задач в препаратах на основе производных тетразола, ряд из которых широко используется в качестве биологически активных веществ, в том числе действующих компонентов лекарственных средств. Однако потенциал соединений данной группы значительно шире и на данный момент до конца не изучен. Исследование химических свойств мезоионных тетразолов позволило ученым БГУ получить ряд производных, обладающих высокой противогрибковой активностью, обеспечивая таким образом длительную устойчивость растений к болезням. Также конкурентными преимуществами разработки относительно отечественных и зарубежных аналогов являются высокая эффективность, низкая токсичность и, в потенциале, небольшая стоимость.

На данный момент проведены исследования новации на культурах патогенов, которые поражают растения. На зараженной грибком питательной среде использование средства сократило площадь поражения на 80 и более процентов.

Работа над противогрибковыми препаратами для сельскохозяйственных культур ведется с 2022 года на химическом факультете и в НИИ физико-химических проблем БГУ. В состав коллектива входят декан Александр Зураев, старшие преподаватели Владислав Будевич и Кирилл Вербило. В ближайшее время планируется проведение экспериментов в полевых условиях.
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