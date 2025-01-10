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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ДЕКАБРЬ СТАЛ МЕСЯЦЕМ-ЛИДЕРОМ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРОДАННЫХ НОВЫХ АВТО ЗА ГОД
12:27 11.01.2025
Декабрь традиционно стал месяцем-лидером по количеству проданных автомобилей за год. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).
В декабре 2024 года в составе БАА автодилеры продали 7205 новых автомобилей, что на 21% больше, чем итоговые продажи ноября 2024 года, и на 107% больше, чем количество новых авто, проданных в декабре 2023 года. Основная причина значительного роста общего объема продаж новых автомобилей в декабре – это маркетинговая активность дилеров (предложение скидок, подарков, выгодных финансовых условий), а также рост изобретательности со стороны покупателей.
В сегменте легковых автомобилей лидирующую позицию традиционно занимают авто бренд Geely (BelGee), в декабре которого было реализовано 3567 единиц или 53% от всех проданных новых легковых автомобилей.
На долю легкового коммерческого транспорта в декабре пришлось 6% от общего числа проданных за месяц автомобилей, а на долю электромобилей в декабре — почти 8%. Для сравнения – в декабре 2023 года доля электромобилей составила всего 1,8% в общем объёме проданных авто. Столь значительный рост продаж электрокаров осуществляется по мере увеличения предложений электротранспорта со стороны дилеров, а также постоянного развития.
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