Декабрь традиционно стал месяцем-лидером по количеству проданных автомобилей за год. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

В декабре 2024 года в составе БАА автодилеры продали 7205 новых автомобилей, что на 21% больше, чем итоговые продажи ноября 2024 года, и на 107% больше, чем количество новых авто, проданных в декабре 2023 года. Основная причина значительного роста общего объема продаж новых автомобилей в декабре – это маркетинговая активность дилеров (предложение скидок, подарков, выгодных финансовых условий), а также рост изобретательности со стороны покупателей.

В сегменте легковых автомобилей лидирующую позицию традиционно занимают авто бренд Geely (BelGee), в декабре которого было реализовано 3567 единиц или 53% от всех проданных новых легковых автомобилей.

На долю легкового коммерческого транспорта в декабре пришлось 6% от общего числа проданных за месяц автомобилей, а на долю электромобилей в декабре — почти 8%. Для сравнения – в декабре 2023 года доля электромобилей составила всего 1,8% в общем объёме проданных авто. Столь значительный рост продаж электрокаров осуществляется по мере увеличения предложений электротранспорта со стороны дилеров, а также постоянного развития.