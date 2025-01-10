ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.01.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ДЕКАБРЬ СТАЛ МЕСЯЦЕМ-ЛИДЕРОМ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРОДАННЫХ НОВЫХ АВТО ЗА ГОД


12:27 11.01.2025

Декабрь традиционно стал месяцем-лидером по количеству проданных автомобилей за год. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

В декабре 2024 года в составе БАА автодилеры продали 7205 новых автомобилей, что на 21% больше, чем итоговые продажи ноября 2024 года, и на 107% больше, чем количество новых авто, проданных в декабре 2023 года. Основная причина значительного роста общего объема продаж новых автомобилей в декабре – это маркетинговая активность дилеров (предложение скидок, подарков, выгодных финансовых условий), а также рост изобретательности со стороны покупателей.

В сегменте легковых автомобилей лидирующую позицию традиционно занимают авто бренд Geely (BelGee), в декабре которого было реализовано 3567 единиц или 53% от всех проданных новых легковых автомобилей.

На долю легкового коммерческого транспорта в декабре пришлось 6% от общего числа проданных за месяц автомобилей, а на долю электромобилей в декабре — почти 8%. Для сравнения – в декабре 2023 года доля электромобилей составила всего 1,8% в общем объёме проданных авто. Столь значительный рост продаж электрокаров осуществляется по мере увеличения предложений электротранспорта со стороны дилеров, а также постоянного развития.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.01.2025
валюта курс
EUR 3.5848
USD 3.4796
RUB 3.4122
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.01.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5953 -0.016
USD 3.4796 -0.0023
RUB 3.4122 +0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6020 3.6150
USD 3.4500 3.4650
RUB 3.3900 3.4000
подробнее

Конвертация в банках
на 11.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0400 1.0480
EUR/RUB 106.0000 106.5500
USD/RUB 101.5000 102.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте