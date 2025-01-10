В столице в 2025 году капитально отремонтируют 188 многоквартирных жилых домов. Об этом сообщает Telegram-канал ЖКХ Минск.

В настоящее время капитальный ремонт выполняется на основании перспективных программ на 2021-2025гг, утвержденных решениями администраций районов г.Минска.

Самые высокие здания в Минске, где в этом году пройдёт капитальный ремонт, находятся в Первомайском районе. 17-этажные жилые дома № 143/1, 155/1 по проспекту Независимости построены в 1970-1980-ых годах. Фасады жилых домов украшены мозаикой «Город науки» и «Город-воин» на торцевых сторонах.

Самые большие дома, вошедшие в программу капремонта этого года, – жилые дома № 7 и № 17 по ул. Лещинского во Фрунзенском районе. Дом № 7 с 16 подъездами и 528 квартирами имеет площадь 29 374 м2. Дом № 17 с 16 подъездами и 527 квартирами — 29 312 м2.

Самый старый жилой дом, где в этом году пройдёт капремонт, находится в Центральном районе - дом № 46 по ул. Коммунистической. Трехэтажный кирпичный дом построен в 1946 году.

В доме № 7 по ул. Янки Купалы в Ленинском районе также пройдёт капитальный ремонт. Дом 1969 года постройки интересен тем, что его жильцами стали люди, что называется, «из энциклопедии». На доме — семь мемориальных досок.

Перечень жилых домов, в которых планируется проведение капитального ремонта в 2025 году, смотрите здесь.