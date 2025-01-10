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Экономика РБ
В МИНСКЕ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ УЛИЦА
11:52 11.01.2025
Минский городской Совет депутатов 20 декабря 2024 г. принял решение №105 «о присвоении наименования составной части г. Минска».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусмотрено присвоение наименования» улица Ивана Баграмяна «(«улица Ивана Баграмяна») проектируемой улицы №8 на территории объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс» Северный берег».
Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 16 ноября 2010 г. № 190-С «О наименованиях географических объектов».
Решение вступает в силу после его официального опубликования.
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