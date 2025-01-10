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Экономика РБ
ГРОДНЕНСКАЯ ТАМОЖНЯ ПРЕСЕКЛА НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ 11 ТЫС. ПАЧЕК КОФЕ И КОРОБОК СО СЛАДОСТЯМИ
10:34 11.01.2025
Попытка литовского перевозчика переместить через таможенную границу без декларирования продукты питания стоимостью 250 тыс. рублей не увенчалась успехом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, наименование продукции, указанной в товаросопроводительных документах, совпало с фактически имеющимся в транспортном средстве IVECO, а вот ее количество – нет.
Гродненские таможенники из пункта пропуска «Бенякони», через который и следовал литовский перевозчик, при проведении дополнительных форм контроля установили 11 тыс. единиц «лишних» пачек кофе и коробок с кондитерскими изделиями.
В этом случае недостоверные сведения о грузе могли стать основанием для занижения размера уплаты таможенных платежей на сумму более 55 тыс. рублей.
По факту недекларирования товаров в отношении литовского перевозчика Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Согласно санкции статьи ему придется уплатить штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного нарушения.
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