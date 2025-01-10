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Экономика РБ
БОЛЕЕ 544 ТЫС. ТОНН МОЛОКА ПЕРЕРАБОТАЛА «БАБУШКИНА КРЫНКА» В 2024 ГОДУ
10:19 11.01.2025
Более 544 тысяч тонн молока переработало ОАО «Бабушкина крынка» в 2024 году. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Могилевские молочные продукты в 2024 году завоевали 7 гран-при и 57 золотых медалей на республиканских и международных конкурсах качества продукции.
С помощью государственной поддержки объединение не только полностью обеспечивает потребности в молочной продукции могилевчан и жителей области, но и успешно расширяет экспорт.
Но главное — это обеспечение продовольственной безопасности страны и, конечно, высокое качество продуктов.
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