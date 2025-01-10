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Экономика РБ


ВЫСТАВКА «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА» ПРОЙДЕТ С 14 ПО 16 ФЕВРАЛЯ В МИНСКЕ


10:06 11.01.2025

В Министерстве образования прошло заседание рабочей группы по организации и проведению 22-й специализированной выставки для школьников, абитуриентов, студентов, выпускников вузов и родителей «Образование и карьера».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в ходе проведенного заседания обсуждены актуальные вопросы организации выставки, которая в последние годы вызывает повышенный интерес у абитуриентов, представителей вузов, колледжей, организаций-заказчиков кадров.

В этом году выставка «Образование и карьера» состоится с 14 по 16 февраля. Для посетителей будут представлены возможности учреждений профессионального образования и организаций-заказчиков, организованы мастер-классы, интерактивные занятия, семинары по различным направлениям.

На протяжении двадцати двух лет выставка демонстрирует образовательные достижения в Республике Беларусь, современные технологии обучения, учебное оборудование, новые учебные программы и стремится связать талантливую молодежь с лучшими учебными заведениями. Секрет успеха выставки в том, что с максимальной эффективностью для участников и удобством для посетителей на одной выставочной площадке можно ознакомиться со всем спектром образовательных услуг и возможностей в сфере всех уровней образования в Беларуси.

В 2024 году выставка собрала на своих площадях 132 участника и явилась важным событием не только для абитуриентов, студентов, но и для профессионалов, желающих получить дополнительную квалификацию и продвинуться по служебной лестнице.

В 2025 году к проекту добавится выставка “Учебные технологии” – это демонстрационная площадка для производителей и поставщиков технологий, учебного оборудования и решений, которые сопровождают образовательный процесс на разных ступенях обучения под девизом «Будущее наступает сегодня».
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