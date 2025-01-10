Стипендии президента Беларуси на 2025 год назначены 49 аспирантам, выполняющим диссертационные исследования в учреждениях образования и научных организациях в области технических, медицинских, химических, экономических, педагогических и других наук по актуальным и востребованным для соответствующих отраслей темам. Это предусмотрено распоряжением, которое 10 января подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

Такие стипендии президент назначает ежегодно начиная с 2007 года по результатам открытого конкурса. Они призваны стимулировать привлечение и закрепление молодых исследователей в сфере науки, поддержку их творческой инициативы, развитие отечественных научных школ, подготовку научных работников высшей квалификации.