Комплексную систему проверки подшипников внедрил Сморгонский агрегатный завод. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал главный технолог предприятия Владимир Тимофеев.

«Мы стремимся к тому, чтобы техника Сморгонского агрегатного завода постоянно становилась лучше и качественнее. Так, на предприятии заработал стенд модели «ПРОТОН-СПП-УВХ» российской компании BALTECH, предназначенный для корректного выявления дефектов и диагностики подшипников. В комплекс входит мобильный твердомер для проверки твердости колец подшипников. Для визуального контроля наружных дефектов в комплекте имеется увеличительное стекло с подсветкой рабочей зоны. Появилась также плита для измерения намагниченности и размагничивания подшипников», — отметил Владимир Тимофеев.

В конце прошло года на Сморгонском агрегатном заводе работали специалисты из Санкт-Петербурга, которые помогли внедрить оборудование и обучить персонал. «Результатами испытаний мы довольны. Уверены, что комплексная система проверки позитивно отразится на качестве подшипников и всей продукции завода, а также сроках их службы», — подытожил Владимир Тимофеев.