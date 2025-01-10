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Экономика РБ
СМОРГОНСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД ВНЕДРИЛ КОМПЛЕКСНУЮ СИСТЕМУ ПРОВЕРКИ ПОДШИПНИКОВ
17:55 10.01.2025
Комплексную систему проверки подшипников внедрил Сморгонский агрегатный завод. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал главный технолог предприятия Владимир Тимофеев.
«Мы стремимся к тому, чтобы техника Сморгонского агрегатного завода постоянно становилась лучше и качественнее. Так, на предприятии заработал стенд модели «ПРОТОН-СПП-УВХ» российской компании BALTECH, предназначенный для корректного выявления дефектов и диагностики подшипников. В комплекс входит мобильный твердомер для проверки твердости колец подшипников. Для визуального контроля наружных дефектов в комплекте имеется увеличительное стекло с подсветкой рабочей зоны. Появилась также плита для измерения намагниченности и размагничивания подшипников», — отметил Владимир Тимофеев.
В конце прошло года на Сморгонском агрегатном заводе работали специалисты из Санкт-Петербурга, которые помогли внедрить оборудование и обучить персонал. «Результатами испытаний мы довольны. Уверены, что комплексная система проверки позитивно отразится на качестве подшипников и всей продукции завода, а также сроках их службы», — подытожил Владимир Тимофеев.
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