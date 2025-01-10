ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.01.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


СМОРГОНСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД ВНЕДРИЛ КОМПЛЕКСНУЮ СИСТЕМУ ПРОВЕРКИ ПОДШИПНИКОВ


17:55 10.01.2025

Комплексную систему проверки подшипников внедрил Сморгонский агрегатный завод. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал главный технолог предприятия Владимир Тимофеев.

«Мы стремимся к тому, чтобы техника Сморгонского агрегатного завода постоянно становилась лучше и качественнее. Так, на предприятии заработал стенд модели «ПРОТОН-СПП-УВХ» российской компании BALTECH, предназначенный для корректного выявления дефектов и диагностики подшипников. В комплекс входит мобильный твердомер для проверки твердости колец подшипников. Для визуального контроля наружных дефектов в комплекте имеется увеличительное стекло с подсветкой рабочей зоны. Появилась также плита для измерения намагниченности и размагничивания подшипников», — отметил Владимир Тимофеев.

В конце прошло года на Сморгонском агрегатном заводе работали специалисты из Санкт-Петербурга, которые помогли внедрить оборудование и обучить персонал. «Результатами испытаний мы довольны. Уверены, что комплексная система проверки позитивно отразится на качестве подшипников и всей продукции завода, а также сроках их службы», — подытожил Владимир Тимофеев.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.01.2025
валюта курс
EUR 3.5848
USD 3.4796
RUB 3.4122
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.01.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5953 -0.016
USD 3.4796 -0.0023
RUB 3.4122 +0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6150 3.6290
USD 3.4550 3.4650
RUB 3.4000 3.4100
подробнее

Конвертация в банках
на 10.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0430 1.0515
EUR/RUB 106.1000 106.5000
USD/RUB 101.5000 101.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте