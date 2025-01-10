Экономика РБ

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННУЮ ПАРТИЮ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ВЫПУСТЯТ В БЕЛАРУСИ

14:26 10.01.2025 Беларусь готовится выпустить опытно-промышленную партию электромобилей. Это будет кроссовер с приставкой Е, заявил заместитель генерального директора Объединенного института машиностроения НАН, сообщает портал news.by Процесс создания машины - на завершающей стадии. Конструкторская документация передана на заводы, предприятия выпустили компонентную базу. Как отмечается, вся конструкция белорусская, микроэлектроника покупная, ячейки для батареи - китайские, металл - российский. Батарея, двигатель, инвертор, коммутационный модуль и электроника - отечественные. В опытно-промышленной партии пять авто. По результатам технико-экономической оценки стоит задача в 2025 году наладить серийное производство.