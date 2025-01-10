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Экономика РБ


БЕЛТЕЛЕКОМ ОТКРЫВАЕТ ДОСТУП К ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРУ WINK


14:01 10.01.2025

РУП «Белтелеком» и один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Wink заключили соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белтелекома, начиная с сегодняшнего дня абонентам компании «Белтелеком» доступны более 35 000 фильмов и сериалов из библиотеки Wink, в том числе проекты линейки Wink Originals: «‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Комбинация»‎, «ГДР», «Фишер» и другие.

«Мы рады объявить о запуске партнерской программы с онлайн-кинотеатром Wink. "Белтелеком" первым в стране открывает для своих абонентов доступ к обширной коллекции фильмов и сериалов, включая эксклюзивный контент Wink Originals. Это важное событие и для компании, и для наших пользователей: мы расширяем горизонты сотрудничества с крупнейшими медиасервисами, чтобы предложить клиентам самый разнообразный, интересный и качественный контент», – отметил генеральный директор РУП «Белтелеком» Алексей Ивашкин.

«В России Wink развивается не только как онлайн-кинотеатр, но и как экосистема развлечений. Сейчас абонентам ведущего оператора связи Беларуси стали доступны качественные фильмы и сериалы, но в будущем мы планируем расширить линейку предлагаемых продуктов. Очень рады выходу на белорусский рынок и продолжим двигаться в международном направлении», – подчеркнул генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин.

Оформить подписку на онлайн-кинотеатр могут абоненты «Белтелеком», которые пользуются услугами доступа в интернет или пакетами услуг «ЯСНА» и «Семейный».

Подключиться можно в мобильном приложении «Мой Белтелеком», кабинете пользователя на сайте или в сервисном центре «Белтелеком». После этого пользователи получат доступ к личному кабинету в приложении Wink и возможность настраивать до пяти профилей с персональными рекомендациями, а также загружать контент для просмотра офлайн.

Новые абоненты «Белтелеком» смогут протестировать промоподписку – 30 дней бесплатно. После окончания промопериода стоимость подписки Wink составит 6,90 руб. в месяц.

Wink.ru – один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров с 11,7 млн подписчиков, который предлагает отличную коллекцию кино, сериалов, мультфильмов и другого контента на любой вкус.

Wink.ru выпускает оригинальные сериалы-события для самой разной аудитории. В линейке Wink Originals более 40 проектов, среди которых такие хиты, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Фишер», «Библиотекарь», «Плакса» и другие. С начала 2024 года в онлайн-кинотеатре вышли оригинальные сериалы «ГДР», «Неверные», «Я знаю, кто тебя убил» и «Чистые», в прошлом году Wink.ru также представил эксклюзивы «Любопытная Варвара» и «Комбинация».
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