Беларусь снизила экспортные пошлины на отдельные нефтепродукты. Снижение экспортных пошлин на некоторые нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, предусмотрено постановлением Совета Министров от 3 января 2025 года № 2, сообщает портал Нефтехимия.

Согласно документу, 1 января пошлина на сжиженные углеводородные газы установлена в размере 18,5 доллара за тонну (ранее — 61,7 доллара), а на этан, бутан, изобутан — 16,6 доллара за тонну (ранее — 55,5 доллара).

Нулевыми остаются ставки экспортных пошлин на сырую нефть, прямогонный бензин, тримеры и тетрамеры пропилена, легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, товарные бензины, бензол, толуол, ксилолы, мазут, смазочные масла, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин, нефтяной кокс и нефтяной битум.