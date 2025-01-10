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Экономика РБ
БЕЛАРУСЬ СНИЗИЛА ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ
13:13 10.01.2025
Беларусь снизила экспортные пошлины на отдельные нефтепродукты. Снижение экспортных пошлин на некоторые нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, предусмотрено постановлением Совета Министров от 3 января 2025 года № 2, сообщает портал Нефтехимия.
Согласно документу, 1 января пошлина на сжиженные углеводородные газы установлена в размере 18,5 доллара за тонну (ранее — 61,7 доллара), а на этан, бутан, изобутан — 16,6 доллара за тонну (ранее — 55,5 доллара).
Нулевыми остаются ставки экспортных пошлин на сырую нефть, прямогонный бензин, тримеры и тетрамеры пропилена, легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, товарные бензины, бензол, толуол, ксилолы, мазут, смазочные масла, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин, нефтяной кокс и нефтяной битум.
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