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Экономика РБ
СВЫШЕ 288 ТЫС. ГРАЖДАН УКРАИНЫ С ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА ПРИБЫЛО В БЕЛАРУСЬ
13:06 10.01.2025
С 24 февраля 2022 года в Республику Беларусь с украинской территории прибыло 288 517 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу — 15 986, транзитом через Польшу — 210 978, через Литву — 54 932, через Латвию — 6 621.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, с начала 2025 года в нашу страну въехали 1 866 граждан Украины: транзитом через Польшу — 27, через Литву — 1 509, через Латвию — 330.
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